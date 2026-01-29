Aspettando Bridgerton le cinque migliori serie tv uscite a gennaio

A gennaio, le serie tv più amate si fanno attendere con entusiasmo. Tra ritorni di successo, nuove storie che catturano l’attenzione e finali che lasciano il segno, il mese si presenta ricco di emozioni. Gli appassionati non hanno avuto tempo di annoiarsi, tra le proposte più interessanti del momento.

Articolo. Tra ritorni attesi, nuove ossessioni e finali importanti, il mese regala storie molto diverse ma tutte significative Gennaio è il mese delle ripartenze, ma anche quello in cui la serialità televisiva inizia a mettere le carte in tavola. Tra ritorni molto attesi, chiusure importanti e nuove proposte ambiziose, le piattaforme e la tv generalista hanno inaugurato il 2026 con titoli che intercettano gusti e pubblici diversi. Senza dimenticare che oggi, giovedì 29 gennaio, arriva su Netflix la prima parte della quarta stagione di «Bridgerton». Mettetevi comodi, cominciamo! Con «The Beauty», il regista Ryan Murphy torna a servirsi del genere per punzecchiare il presente, costruendo una prima stagione che mescola body horror, thriller investigativo e satira del capitalismo contemporaneo. Dal 4 gennaio su Rai1, l'adattamento del romanzo di Giorgio Fontana sceglie la forma della grande saga familiare per attraversare oltre sessant'anni di storia nazionale, dal 1917 alla fine degli anni...

