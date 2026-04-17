Al risveglio, nei primi trenta o sessanta minuti, il cervello si trova in uno stato di maggiore sensibilità. Durante questo periodo, alcune semplici azioni possono aiutare a riattivarlo senza generare stress. La luce naturale, il movimento e altre attività specifiche influiscono sulla capacità di risvegliare la mente in modo efficace. Questi momenti rappresentano un passaggio importante per impostare la giornata in modo più sereno e concentrato.

Il cervello, appena sveglio, è in una fase neurochimica estremamente sensibile. In quei primi 30-60 minuti si attiva il cosiddetto Cortisol Awakening Response: un picco fisiologico di cortisolo che serve a metterci in moto. Quello che facciamo in questa finestra temporale, però, influenza direttamente anche la serotonina, il neurotrasmettitore legato a umore, equilibrio e benessere. Ecco 4 abitudini mattutine per rimettersi in moto senza stress. Esporsi alla luce naturale entro un’ora dal risveglio: questa è la prima regola. La luce del mattino, principale regolatore del ritmo circadiano, secondo la scienza, agisce su: rilascio di cortisolo (sincronizzandolo correttamente); e produzione di serotonina attraverso i circuiti retino-ipotalamici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le 4 cose da fare appena svegli per rimettere in moto il cervello senza stress

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