Lazio maglia nera per i superalcolici | cosa e quanto si beve nella Regione e perché è un problema

Nella regione si registra un aumento nel consumo di superalcolici, amari e aperitivi alcolici, con i dati che mostrano numeri superiori alla media nazionale. La tendenza coinvolge principalmente gli uomini di Roma e delle zone limitrofe, evidenziando un incremento rispetto agli anni precedenti. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie, che monitorano le conseguenze di un consumo elevato di bevande alcoliche nella popolazione locale.

Boom di consumo di amari, aperitivi alcolici e superalcolici tra gli uomini di Roma e del Lazio, con numeri più alti della media nazionale. I dati arrivano dal Rapporto Istisan 2026 dell’Istituto superiore di Sanità 2026, che ha fotografato il quadro del consumo di alcol nelle Regioni italiane e.🔗 Leggi su Romatoday.it

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