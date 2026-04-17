L' avviso sul cellulare è una trappola | con un messaggio le rubano 17.500 euro

Un messaggio proveniente dalla banca invita a effettuare un pagamento e fornisce un numero da chiamare se l’operazione non è stata riconosciuta. L’avviso, che appare sul cellulare, sembra una normale procedura di sicurezza, ma in realtà si tratta di una trappola. In alcuni casi, i truffatori sono riusciti a sottrarre 17.500 euro alle vittime tramite questo metodo.

Un messaggio dalla banca, una richiesta di pagamento e un numero da contattare qualora l'operazione non fosse stata riconosciuta: l'illusione di una procedura di sicurezza perfettamente credibile. In realtà, si trattava di una trappola. I raggiri online hanno cambiato pelle: non simulano più.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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