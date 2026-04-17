Lavori ai sistemi informatici | niente prelievi a Novara e a Galliate per un giorno

L'ospedale Maggiore della Carità di Novara ha annunciato che mercoledì 22 aprile il centro prelievi unificato di Novara San Giuliano e Galliate sarà chiuso. La sospensione è dovuta a lavori programmati sui sistemi informatici dell'ospedale. La decisione riguarda l'intera giornata e coinvolge entrambe le sedi. Non sono previsti servizi di prelievo in questa data, e si consiglia di riprogrammare eventuali appuntamenti.

Niente prelievi in ospedale mercoledì prossimo. L'ospedale Maggiore della Carità di Novara comunica che, a casa ad alcuni interventi programmati sui sistemi informatici, nella giornata di mercoledì 22 aprile il centro prelievi unificato, quindi a Novara San Giuliano e a Galliate, sospenderà le.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Organizzazione criminale svuotava i conti correnti mediante l’accesso abusivo a sistemi informatici Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lavori ai sistemi informatici: niente prelievi a Novara e a Galliate per un giorno; Infedeltà dei dipendenti e cybercrime: quando la minaccia viene dall’interno; Università e lavoro nel 2030: le nuove professioni nate da AI, spionaggio e cybersecurity; Attacchi informatici ai danni di istituti di credito: un arresto della polizia. Lavori a rischio con AI | L’analisi di Anthropic che spiega chi ci rimetteràLavori a rischio con AI e poche assunzioni. La nota società americana ha spiegato i motivi di questo fenomeno, ecco la ricerca ... ilsussidiario.net Digitale: Callari, intelligenza artificiale Ã¨ opportunitÃ per giovaniL'assessore ai Sistemi informativi oggi a Monfalcone ha partecipato all'inizio dei lavori di Sdia Fest, l'evento che, attraverso conferenze e laboratori, si occupa di IA generativa e robotica ... ilgazzettino.it Al via lavori di messa in sicurezza, nuovi servizi e un piano di rilancio dell’intero compendio balneare facebook Riola Sardo, lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale del paese x.com