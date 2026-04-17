L’Arrago spettacolo liberamente ispirato all’opera di Anthony Burgess in scena a Bitonto

A Bitonto è andato in scena “L’Arrago”, uno spettacolo diretto da Gianpiero Borgia e ispirato all’opera di Anthony Burgess. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico con una messa in scena che riprende alcuni temi e ambientazioni dell’autore britannico, adattandoli in modo libero e personale. La produzione si è svolta in un teatro locale, attirando un pubblico vario e interessato alla proposta artistica.

L’Arrago, con la regia di Gianpiero Borgia, è uno spettacolo liberamente ispirato all’opera di Anthony Burgess. A partire dall’immaginario di Arancia Meccanica, il lavoro racconta la storia di una banda di giovani, sospesa tra amicizia e violenza, mettendo in scena il disagio e la rabbia di una.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lo spettacolo 'Scatole. Maneggiare con cura' in scena a BitontoIl 22 febbraio va in scena alle 18 al Teatro Traetta di Bitonto va in scena la Piccola Compagnia Impertinente con Scatole. Spettacolo ispirato al capolavoro letterario di Louisa May Alcott al Teatro Jolly: in scena "Piccole donne", il musicalAl Teatro Jolly di Palermo l'11 marzo, alle ore 21, a pochi giorni dalla Giornata della Donna, torna a grande richiesta il musical “Piccole donne”,...