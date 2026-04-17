Nel mondo del calcio, le dichiarazioni di un difensore del Milan hanno confermato il buono stato dell’ambiente tra i giocatori, con un riconoscimento pubblico nei confronti dell’allenatore. Nel frattempo, si parla di un possibile rinnovo contrattuale tra il portiere e la società e di alcune figure chiave del gruppo, tra cui un centrocampista amico di un giocatore noto come Rabiot e un attaccante che ha già avuto un ruolo importante.

A prima vista, la classica secchiata d'acqua buona per disinnescare scintille che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio. Poi, però, analizzando con più attenzione le fresche parole di Matteo Gabbia, è facile accorgersi che dietro c'è qualcosa di più profondo. Che ha uno spessore rilevante. "Allegri è un fuoriclasse, tutti lo pensiamo all'interno del gruppo, è stata una figura importantissima quest'anno. Tutto il gruppo è contento, siamo molto felici con lui e con il suo staff. Quanto vorrei la sua permanenza al Milan? È il desiderio di tutta la squadra, non lo penso solo io. Ora parlo a nome di tutto il gruppo: siamo tutti ultra felici del mister e speriamo che possa rimanere con noi per moltissimo tempo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'amico Rabiot, Maignan e il rinnovo, leader Gabbia e... chi sono i 7 allegriani di ferro

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