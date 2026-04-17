L’amante proibita riscrivere Pavese tra desiderio memoria e inquietudine

Michela Mastantuono, nata nel 1996, è una giovane studiosa di Letteratura. Il suo primo libro, intitolato

Michela Mastantuono, classe 1996, è una giovane studiosa di Letteratura e L’amante proibita (Divergenze, 2026) è il suo primo libro. Nel libro, la Mastantuono entra nel dibattito critico su Cesare Pavese con uno sguardo personale e profondamente emotivo. Il suo non è soltanto un saggio, ma un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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