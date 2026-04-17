Labriola Confindustria | Data center parte di ecosistema serve approccio olistico

Un rappresentante di Confindustria ha evidenziato che i data center rappresentano una componente fondamentale di un sistema più ampio, sottolineando che senza infrastrutture come connettività, fibra e reti 5G, nulla può funzionare. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle esigenze di un approccio integrato per l’evoluzione digitale e l’uso delle tecnologie di rete.

Milano, 17 apr.(Adnkronos) - “I data center non possono essere considerati un elemento isolato: senza connettività, fibra e 5G non funziona nulla. Serve un approccio olistico all'intero ecosistema tecnologico, altrimenti rischiamo di perdere pezzi fondamentali”. Così Pietro Labriola, delegato del presidente di Confindustria per la transizione digitale, intervenendo a Milano alla presentazione dello studio ‘Bit e Watt: un'alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale', promosso da Engie Italia in collaborazione con Key to Energy, nell'ambito dell'evento dedicato al ruolo dei data center nella transizione energetica e digitale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Labriola (Confindustria): "Data center parte di ecosistema, serve approccio olistico" Notizie correlate Cassino, Di Mambro boccia il progetto per piazza Labriola: «Serve un Piano B più verde e vivibile»«L’amministrazione Salera ha presentato il progetto per i lavori di riqualificazione di Piazza Labriola. Leggi anche: Data center, opposizioni schierate: "La città non è un catalogo di aree"