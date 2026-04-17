Il 17 aprile, la rubrica La Volta Buona torna a parlare di truffe legate a personaggi noti, italiani e stranieri, che si rivolgono a persone vulnerabili per truffare soldi. La discussione si concentra sui rischi di questi incontri fittizi con falsi VIP, spesso sfruttando il desiderio di notorietà o guadagno facile. La puntata include anche un commento sul test del DNA, con un punteggio di 7.

Torna uno dei temi cari a La Volta Buona, dopo le diete: le truffe. Nello specifico si torna a discutere dei rischi dei finti Vip, italiani e stranieri, che contattano persone suscettibili per ottenere denaro. A volte si instaurano quasi delle relazioni, che mirano ovviamente a ottenere versamenti digitali. Una donna, ha raccontato Caterina Balivo nell’introduzione del programma, ha di fatto regalato ben 17mila euro a un finto Umberto Tozzi. Vite distrutte e situazioni a rischio, che non vedono gli stessi Vip indenni. Laura Efrikian truffata “dal nipote”. Voto: 7. Una terribile esperienza, quella vissuta da Laura Efrikian. Una telefonata improvvisa, con una voce dall’altra parte che sosteneva d’essere suo nipote Jacopo (voce clonata con l’intelligenza artificiale), figlio di suo figlio Marco.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 17 aprile: colpa alle vittime (0), Celentano e il test del DNA (7)

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