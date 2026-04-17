La stazione proiettata verso il futuro sulla pensilina del punto bus sarà realizzato un impianto fotovoltaico
Sul piazzale della fermata degli autobus è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico, parte di un progetto che mira a rendere la stazione più sostenibile. L’amministrazione comunale di Cesena prosegue negli interventi per promuovere l’uso di energie rinnovabili e ridurre le emissioni di gas serra. La realizzazione dell’impianto si inserisce in un piano più ampio di investimenti dedicati alla transizione energetica.
L’amministrazione comunale di Cesena continua a investire con decisione sulla transizione energetica e il raggiungimento della neutralità climatica. A conferma di questo impegno, il Comune, in qualità di ente capofila, è coinvolto nel progetto europeo ‘Energy2Act - Collaborative Energy to.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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