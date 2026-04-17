La pelliccia a cuore indossata da Rihanna venduta per 18 mila euro | triplicata la stima iniziale dell'asta
Una pelliccia a forma di cuore, creata da Saint Laurent sotto la direzione di Hedi Slimane, è stata venduta all'asta il 16 aprile per 18 mila euro. La stima iniziale dell'oggetto era inferiore e l'offerta finale ha triplicato il valore previsto. L'asta è stata organizzata da Maurice Auction.
La cappa a forma di cuore firmata Saint Laurent by Hedi Slimane è stata venduta all'asta il 16 aprile da Maurice Auction per 18.200 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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