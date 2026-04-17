La Pace si impara da piccoli | le scuole dell’infanzia di Perugia al Meeting di Assisi

Una delegazione di studenti delle scuole dell’infanzia del Comune di Perugia ha partecipato oggi al Meeting Nazionale delle Scuole di Pace, che si svolge ad Assisi. L’evento, intitolato “Sui passi di Francesco – Io Cambio”, ha visto i piccoli protagonisti impegnati in attività legate ai temi di pace e fratellanza. La presenza delle scuole dell’infanzia si inserisce in un programma dedicato all’insegnamento di valori fondamentali fin dalla prima età.

A scuola di Pace e fratellanza: una lezione speciale oggi per una rappresentanza degli studenti delle scuole dell’infanzia del Comune di Perugia, che è stata protagonista al Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui passi di Francesco – Io Cambio”, ad Assisi. I bambini e le bambine hanno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Le bandiere della pace in nidi e scuole d'infanzia comunali: "Partire dai piccoli per un domani più giusto"L'iniziativa del Comune in occasione di due anniversari che ricorrono nel 2026: gli 80 anni della Repubblica italiana e gli 800 anni dalla morte di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Pace si impara da piccoli: le scuole dell’infanzia di Perugia al Meeting di Assisi; Marcia PerugiAssisi, all'Itts Volta di Perugia si apre il Cantiere per la pace; Marcia PerugiAssisi, all’Itts Volta il primo laboratorio del Cantiere per la pace: 200 studenti in cammino verso Assisi. Meeting delle Scuole di Pace: la trasformazione del mondo parte dall’Io Cambio di San FrancescoIl 17 e 18 aprile, Assisi tornerà a essere la capitale dell’educazione alla cittadinanza in occasione del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace. Sotto lo slogan #SUIPASSIDIFRANCESCO, oltre 1500 bambi ... tecnicadellascuola.it Migliaia di studenti riuniti per la pace: Assisi si colora di speranza con il meeting nazionale 'Sui passi di Francesco'La due giorni culminerà domani con la marcia per la pace che partirà alle ore 9.30 da Santa Maria degli Angeli ... corrieredellumbria.it SAN FRANCESCO D'ASSISI. . Oggi la Sala Stampa del Sacro Convento ha ospitato la conferenza stampa del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace sui passi di Francesco “IO CAMBIO”. Il nostro Custode fra Marco ha portato il saluto di tutta la comunità dei f facebook Ad Assisi il Meeting nazionale delle Scuole di pace x.com