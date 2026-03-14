JWAnderson Pantalone Wide Leg | Denim vestibilità e stile

J.W. Anderson ha presentato un nuovo modello di pantalone wide leg in denim, caratterizzato da una vestibilità ampia e dallo stile distintivo. Il pantalone è stato annunciato attraverso una nota di trasparenza che specifica la presenza di link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per l'acquirente.

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