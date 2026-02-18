Come finisce la guerra in Ucraina Due ipotesi e un’Europa più forte

Il conflitto in Ucraina si avvia verso una svolta decisiva, dopo che le tensioni sono aumentate a causa delle recenti offensive russe. Le recenti operazioni militari hanno portato a un aumento dei danni e delle vittime, accentuando la pressione internazionale per trovare una soluzione. In questo scenario, due possibili sviluppi si delineano all’orizzonte, che potrebbero cambiare il corso della guerra e rafforzare l’Europa.

Per la prima volta sono infatti in campo, anche all'interno di quello che era l'occidente che davamo per scontato, due ipotesi diverse su come la guerra potrebbe finire. Al contrario dei sogni di fine 2022 che pensavano a una sconfitta sul campo – certo desiderabile ma assai improbabile oltre che pericolosa – di un aggressore che aveva migliaia di testate nucleari, entrambe sono dotate di una qualche credibilità. Ed è anche significativo che Mosca sembri non avere una propria soluzione che non sia la ripetizione del già detto, il che equivale ad ammettere che non è messa bene, e non solo per ragioni interne visto che sta rapidamente perdendo alcuni dei suoi sostenitori chiave nel mondo.

