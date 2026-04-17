Una nuova ricerca ha identificato alcuni geni associati alla nausea in gravidanza, un sintomo molto comune che spesso viene rappresentato nella letteratura e nel cinema come un segno evidente di una futura maternità. Lo studio si è concentrato sull'analisi genetica per comprendere le cause di questa condizione, che colpisce molte donne durante i nove mesi di gestazione. Le scoperte potrebbero contribuire a chiarire meglio i fattori biologici che influenzano questa esperienza.

(Adnkronos) – E' un'esperienza così comune da essere stata descritta nelle pagine di una moltitudine di romanzi e in migliaia e migliaia di scene cinematografiche ed è ormai riconosciuta da tutti come il 'segnale' che la protagonista aspetta un bambino. E' la nausea, il 'mal di gravidanza'. Nella sua forma più grave, questa condizione –.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Scienza, la nausea in gravidanza? Questione di DnaE’ un’esperienza così comune da essere stata descritta nelle pagine di una moltitudine di romanzi e in migliaia e migliaia di scene cinematografiche...

“I calcoli alla colecisti hanno peggiorato la nausea in gravidanza: come posso risolvere?”Buongiorno dottore, le scrivo perché ero in attesa di effettuare un intervento di rimozione di calcoli alla colecisti, ma nel frattempo sono rimasta...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La nausea in gravidanza è questione di Dna: studio porta alla luce nuovi geni correlati; Nausea in gravidanza: cosa c’è dietro e perché c’entra il Dna; Nausea in gravidanza, scoperti 6 nuovi geni alla base del disturbo; Nausea in gravidanza: cosa c’è dietro e perché c’entra il DNA.

La nausea in gravidanza è questione di Dna: studio porta alla luce nuovi geni correlatiIf you wish to opt-out of the sale, sharing to third parties, or processing of your personal or sensitive information for targeted advertising by us, please use the below opt-out section to confirm yo ... notizie.it

Nausea in gravidanza, non è nella testa: scoperti 6 nuovi geni che spiegano il mal di gravidanzaLa nausea in gravidanza ha basi genetiche: uno studio su larga scala individua nuovi geni e apre la strada a terapie mirate. fortuneita.com

Nuova direzione, stesso DNA da SUV globale. La prossima generazione del modello giapponese si mostra per la prima volta e lascia intuire un cambiamento profondo nel design, con un frontale completamente ridisegnato e una presenza su strada ancora pi facebook