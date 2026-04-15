Scienza la nausea in gravidanza? Questione di Dna

La nausea in gravidanza è un sintomo molto diffuso, così presente nella cultura popolare da essere spesso associato all’attesa di un bambino. Questa condizione è stata rappresentata in numerosi romanzi e film, diventando un elemento riconoscibile nel racconto delle future mamme. Recenti studi scientifici suggeriscono che questa reazione possa essere influenzata da fattori genetici, legando la sensazione di malessere a specifiche caratteristiche del DNA.

E’ un’esperienza così comune da essere stata descritta nelle pagine di una moltitudine di romanzi e in migliaia e migliaia di scene cinematografiche ed è ormai riconosciuta da tutti come il ‘segnale’ che la protagonista aspetta un bambino. E’ la nausea, il ‘mal di gravidanza’. Nella sua forma più grave, questa condizione – che si chiama in gergo medico iperemesi gravidica – colpisce circa il 2% delle donne e causa nausea e vomito così intensi da rendere estremamente difficile persino mangiare. A lungo, spiegano gli esperti, questo disturbo è stato frainteso e spesso liquidato come qualcosa di origine psicologica, ma ormai sono sempre di più le prove raccolte dalla scienza che raccontano un’altra verità: la nausea in gravidanza è un problema che ha una solida base biologica e genetica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

“I calcoli alla colecisti hanno peggiorato la nausea in gravidanza: come posso risolvere?”Buongiorno dottore, le scrivo perché ero in attesa di effettuare un intervento di rimozione di calcoli alla colecisti, ma nel frattempo sono rimasta...

Contenuti e approfondimenti

Nausea in gravidanza, non è nella testa: scoperti 6 nuovi geni che spiegano il mal di gravidanzaLa nausea in gravidanza ha basi genetiche: uno studio su larga scala individua nuovi geni e apre la strada a terapie mirate. fortuneita.com

Medicina di genere. Lo speciale di The LancetQuesta settimana The Lancet si è dedicato alla questione della promozione dell'uguaglianza di genere nella scienza, nella medicina e nella salute globale. La raccolta di documenti evidenzia che ... quotidianosanita.it