In un quadro di crescente tensione nello Stretto di Hormuz, il governo italiano ha organizzato un vertice con leader di altri Paesi europei e con il segretario del partito laburista britannico, affrontando le questioni legate alla regione. La riunione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle sfide legate alla sicurezza e alla stabilità, in un momento in cui le relazioni con gli Stati Uniti sono al centro di discussioni e valutazioni politiche.

La crisi sullo Stretto di Hormuz e lo scontro con Donald Trump stanno costringendo Palazzo Chigi a ripensare la propria collocazione internazionale, in un equilibrio sempre più difficile tra fedeltà atlantica e interessi europei. In questo contesto prende forma la scelta della premier Giorgia Meloni di partecipare al vertice convocato a Parigi da Emmanuel Macron, insieme al britannico Keir Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz. Un appuntamento tutt’altro che formale, perché si concentra sul dossier più delicato del momento: il blocco di Hormuz e l’ipotesi di una missione europea per garantire la sicurezza della navigazione. È qui che si gioca una partita che va ben oltre la gestione dell’emergenza energetica, toccando i rapporti di forza tra Europa e Stati Uniti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La mossa anti Trump di Meloni: vertice su Hormuz con Macron, Starmer e Merz. “Possiamo sminarlo”

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