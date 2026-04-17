La Juventus ha raggiunto un accordo con Manuel Locatelli per il rinnovo del contratto, che ora durerà fino al 2030. La firma segue le anticipazioni di Sky Sport e Sport Mediaset, confermando l’intenzione del club di prolungare l’accordo di altri due anni rispetto al contratto precedente. La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma la firma è stata già completata.

Come raccontato prima da Sky Sport e poi da Sport Mediaset, Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030, prolungando di due anni quello attuale. Dopo Kenan Yildiz, è lui il giocatore dal quale Spalletti – anche lui fresco di rinnovo – vuole ripartire. L’obiettivo del tecnico toscano è costruire una Juve vincente, e per farlo necessita rinforzare la rosa con nuovi profili per ogni reparto e confermare alcuni degli attuali. Tra questi, proprio il numero 5, che nel tempo è maturato sotto il profilo tecnico tanto da attirare l’attenzione di diversi club, come il Manchester United questo inverno o l’ Al Ahli l’estate scorsa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus blinda Locatelli: manca solo l’ufficialità

JUVENTUS TORINO 0A0 || LOCATELLI VATTENEEEE || DELUSO.

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