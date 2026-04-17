La Juventus blinda Locatelli | manca solo l’ufficialità

Da stilejuventus.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha raggiunto un accordo con Manuel Locatelli per il rinnovo del contratto, che ora durerà fino al 2030. La firma segue le anticipazioni di Sky Sport e Sport Mediaset, confermando l’intenzione del club di prolungare l’accordo di altri due anni rispetto al contratto precedente. La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma la firma è stata già completata.

Come raccontato prima da Sky Sport e poi da Sport Mediaset, Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030, prolungando di due anni quello attuale. Dopo Kenan Yildiz, è lui il giocatore dal quale Spalletti – anche lui fresco di rinnovo – vuole ripartire. L’obiettivo del tecnico toscano è costruire una Juve vincente, e per farlo necessita rinforzare la rosa con nuovi profili per ogni reparto e confermare alcuni degli attuali. Tra questi, proprio il numero 5, che nel tempo è maturato sotto il profilo tecnico tanto da attirare l’attenzione di diversi club, come il Manchester United questo inverno o l’ Al Ahli l’estate scorsa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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JUVENTUS TORINO 0A0 || LOCATELLI VATTENEEEE || DELUSO.

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