La giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione di alcuni procedimenti legali riguardanti casi di suicidio assistito in Svizzera. Sono stati chiusi i fascicoli relativi a un ex senatore, a un uomo coinvolto e al figlio di una figura pubblica, tutti in relazione a fatti avvenuti all’estero. Questa decisione segue una sentenza della Corte costituzionale del 2024 sul sostegno vitale e una precedente archiviazione del 2023 sulla stessa tematica.

Un’altra archiviazione dopo quella dell’11 marzo scorso decisa a Milano sul negletto tema del fine vita. La giudice per le indagini preliminari di Roma, Tamara De Amicis, ha disposto di chiudere il procedimento penale per aiuto al suicidio nei confronti di Vittorio Parpaglioni, di Marco Cappato e dell’ex senatore Marco Perduca. Tutti indagati dopo essersi autodenunciati per aver accompagnato Sibilla Barbieri, attrice e regista in Svizzera dove la donna è morta in Svizzera il 31 ottobre 2023 dopo aver scelto il suicidio assistito. Barbieri, malata oncologica terminale, in un video messaggio ribadì di essere costretta ad andare a morire all’estero, ma avendone la possibilità economica (10mila euro) che altre persone malate e sofferenti non hanno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La gip “applica” la sentenza della Consulta del 2024 sul sostegno vitale. Archiviati Cappato, l’ex senatore Peduca e il figlio di Sibilla Barbieri per il suicidio in Svizzera

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