La Borsa di Milano ha registrato un forte aumento in chiusura, innescato dalla riapertura dello stretto di Hormuz alle navi commerciali da parte dell’Iran, che durerà fino alla fine del cessate il fuoco in Libano previsto per la prossima settimana. Nel frattempo, il prezzo del greggio è sceso sotto i 90 dollari al barile, riflettendo le recenti novità nel mercato energetico.

Piazza Affari chiude in netto rialzo dopo che l’Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, fino alla scadenza del cessate il fuoco in Libano la prossima settimana. L’indice Ftse Mib finale è salito dell’1,75% attestandosi a quota 48.869 punti. Sul listino in evidenza i bancari, sulle aspettative di un ripartenza del risiko nel settore: Mediobanca +5,19%, Mps +4,17%, Unicredit +3,80%, Intesa +3,15%, Banco Bpm +3,30%. In luce anche Amplifon a +1,93% e Ferrari +5,24. Nexi sale dell’1,12% dopo aver completato l’acquisizione delle attività di merchant acquiring da Banca Popolare di Sondrio e della partecipazione di minoranza in Nexi Payments.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Borsa di Milano chiude in netto rialzo con la riapertura di Hormuz. Sotto i 90 dollari il greggio

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