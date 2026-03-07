Hormuz traffico a zero Il greggio a 90 dollari | Export di energia verso lo stop

Il traffico nello stretto di Hormuz si è fermato, mentre il prezzo del greggio si attesta a 90 dollari al barile. Il ministro dell’energia del Qatar ha affermato al Financial Times che, in caso di proseguimento del conflitto, le esportazioni di energia dal Golfo Persico potrebbero essere bloccate. Ha inoltre previsto che, se la guerra dovesse continuare, il prezzo del petrolio potrebbe salire fino a 150 dollari in pochi giorni.

Se la guerra continua, il Golfo Persico potrebbe bloccare le esportazioni di energia. Lo dice al Financial Times il ministro dell'energia del Qatar, Saad al-Kaabi, prevedendo che se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e porterebbe in pochi giorni il greggio a 150 dollari. Resta intanto alta la tensione nell'area dello stretto di Hormuz dove, con il traffico navale praticamente azzerato, vengono segnalate nuove imbarcazioni in fiamme e gli Usa si preparano all'eventualità di scortare le proprie petroliere. Sale anche la preoccupazione tra le società impegnate nell'area, dal settore petrolifero allo shipping, con l' Eni che avvia l'evacuazione del personale a Bassora in Iraq, al colosso danese Maersk che sospende le spedizioni verso il Golfo.