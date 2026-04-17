La Bajadera al Nuovo l' operetta dai ritmi travolgenti

Domenica 19 aprile alle 18, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospiterà La Bajadera, un’operetta caratterizzata da ritmi vivaci e musica coinvolgente. Lo spettacolo presenta le composizioni del compositore ungherese Emmerich Kálmán, noto come uno dei maggiori rappresentanti dell’operetta del XX secolo. La rappresentazione promette di offrire un’esperienza divertente e brillante, con un cast che porterà sul palco un’esibizione energica e ricca di ritmo.

Brillante, divertente, con le splendide musiche del compositore ungherese Emmerich Kálmán, considerato l’ultimo grande maestro del genere operettistico, La Bajadera sarà di scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine domenica 19 aprile alle ore 18.00. Lo spettacolo, che fa parte della 29ma Stagione.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Operetta, al Donizetti in scena “La Bajadera”La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti prosegue domenica 29 marzo (ore 15. Leggi anche: Ritmi travolgenti e piume colorate: il "re dei tormentoni" firma la colonna sonora del Carnevale di Gambettola Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Atmosfere esotiche e musica trascinante: La Bajadera in scena domenica 19 aprile; Udine, La Bajadera chiude la stagione: domenica l’operetta di Kálmán al Teatro Nuovo. Udine, La Bajadera chiude la stagione: domenica l’operetta di Kálmán al Teatro NuovoIl capolavoro di Emmerich Kálmán conclude la 29ª Stagione di Opera, Operetta e Danza 2025/26 con regia di Brachetti e direzione di Giaroli. nordest24.it Operetta, al Donizetti in scena La BajaderaDomenica 29 marzo 2026 alle 15.30 al Teatro Donizetti, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo La Bajadera, proposto all’interno della Stagione di Operetta. Composta da Emmerich Kalman nel 1921, ... bergamonews.it LA BAJADERA Atmosfere esotiche e musica trascinante: a Udine il capolavoro del compositore ungherese Emmerich Kálmán https://imagazine.it/home_desk/events/la-bajadera/ #Udine #fvg #balletto facebook