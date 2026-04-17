Kings League Calaiò vince con i D-Power | ko le Zebras

Nella partita più recente della Kings League, i D-Power di Diletta Leotta e Bobo Vieri hanno ottenuto una vittoria contro le Zebras guidate da Luca Campolunghi. La sfida si è conclusa con il risultato favorevole ai D-Power, che hanno avuto la meglio sugli avversari. La gara si è svolta a Milano e si è conclusa il 17 aprile 2026.

Milano, 17 aprile 2026 – I D-Power di Diletta Leotta e Bobo Vieri ritornano alla vittoria sconfiggendo le Zebras di Luca Campolunghi. Presenza speciale alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, l'ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, ha giocato con la maglia della squadra del volto di Dazn. Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5. Dopo 10'', i D-Power passano in vantaggio con la rete di Santoro. Dopo 2', El Jadi raddoppia con una conclusione da posizione defilata. Al 4', Bardelloni accorcia le distanze segnando la prime rete delle Zebras nella gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, Calaiò vince con i D-Power: ko le Zebras L’ALCHIMISTA DEI TRIMONI SEGNA CONTRO LE ZEBRAS #kingsleague Notizie correlate Kings League, la Zeta Como doma le Zebras: ko i ragazzi di CampolunghiMilano, 26 marzo 2026 – La quinta giornata di Kings League è stata aperta dalla vittoria della Zeta Como contro le Zebras. Kings League, gli Alpak infilano la seconda vittoria consecutiva, ancora ko le ZebrasCologno Monzese, 1 aprile 2026 – Gli Alpak di Frenezy conquistano la seconda vittoria consecutiva sconfiggendo le Zebras di Campolunghi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: KINGS LEAGUE Quarta sconfitta consecutiva per le Zebras; Foto: Kings League: grandi sfide con Brocchi, Calaiò e il derby fra streamer; Kings League: grandi sfide con Brocchi, Calaiò e il derby fra streamer. Kings League, Calaiò vince con i D-Power: ko le ZebrasEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net KINGS LEAGUE Quarta sconfitta consecutiva per le ZebrasLa squadra dei melegnanesi Campolunghi ora occupa l’ultimo posto utile per accedere ai play in, terzi gli Underdogs di Prinelli ... ilcittadino.it L'attaccante non usa giri di parole: «Non siamo stati all'altezza delle aspettative». Nel frattempo ecco la nuova avventura in Kings League: «Qui tutto è più dinamico e imprevedibile» - facebook.com facebook Qualche idea sull’identità delle leggende che giocheranno lunedì in Kings Stay tuned #KLxLegends x.com