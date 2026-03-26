Kings League la Zeta Como doma le Zebras | ko i ragazzi di Campolunghi

Nella quinta giornata di Kings League, la squadra Zeta Como ha battuto le Zebras. La partita si è giocata a Milano e si è conclusa con la vittoria della formazione ospite. I ragazzi di Campolunghi hanno subito una sconfitta.

Milano, 26 marzo 2026 – La quinta giornata di Kings League è stata aperta dalla vittoria della Zeta Como contro le Zebras. Alla Fonzies Arena di Colongo Monzese, la squadra di ZW Jackson si è imposta sui ragazzi di Campolunghi con il risultato di 7-3. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Dopo solamente 30'', Calabrò porta in vantaggio i bianconeri con una conclusione dal limite dell'area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, la Zeta Como doma le Zebras: ko i ragazzi di Campolunghi Articoli correlati Kings League, nuova collaborazione dalla Serie A: nasce la Zeta Como KL! L’annuncio – VIDEOTerminato il cammino dell’Italia alla Kings World Cup Nations, cresce l’attesa per il nuovo split della Kings League nel nostro Paese. Leggi anche: Kings League, tutto ok per le Zebras e i Boomer Tutti gli aggiornamenti su Kings League Temi più discussi: Kings League Lottomatica.sport Italy: Matchday 3 dello Split 2; Kings League Italia: che incubo per la Zeta Como, rimonta compiuta dagli Stallions; Kings League, 5°round: la Zeta Como torna a ruggire e piega 7-3 le Zebras; Lo scontro tra Kings League e calcio italiano: perché i club ora vietano ai propri tesserati di partecipare allo show. Pronostico Zeta Como vs Zebras FC Kings League Italia 25 Marzo 2026Pronostico Zeta Como vs Zebras FC del 25 Marzo 2026 in Kings League Italia. Analisi dettagliata, statistiche e previsione finale del match. europacalcio.it Kings League, calendario della quinta giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, quinta giornata Split 2: turno infrasettimanale del 25 marzo 2026. Orari, calendario partite e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com Kings League, futuro sempre più in bilico https://bitly.cx/WO4r - facebook.com facebook Abbiamo aumentato i premi del Kings League Fantasy Da oggi ci sono in palio repliche dell’iconico trofeo della Kings e migliaia di carte rare, che si potranno vincere sia settimanalmente che mensilmente. Scarica l’app e partecipa subito! x.com