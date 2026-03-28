Ultimissime Juve LIVE | allenamenti invisibili alla Continassa Vicario si avvicina all’Inter
Nelle ultime ore, la Juventus ha svolto allenamenti a porte chiuse alla Continassa, senza la presenza di media o tifosi. Nel frattempo, si registra un interesse crescente da parte di un club di Serie A nei confronti del portiere Vicario, che si avvicina all’Inter. La situazione in casa bianconera si fa sempre più complessa, mentre si attendono sviluppi ufficiali.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 28 marzo 2026. Calciomercato Juve, si allontana Vicario? L’indizio che avvicina il portiere all’Inter: cos’è successo nel ritiro dell’Italia – FOTO. Ore 13.32 – Calciomercato Juve, si allontana Vicario? L’indizio che avvicina il portiere all’Inter: cos’è successo nel ritiro dell’Italia – FOTO Juventus, proseguono gli “allenamenti invisibili”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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