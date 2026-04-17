Jairo viene colpito in faccia dalla rovesciata di Majrashi e perde i sensi lacrime e panico in campo

Durante una partita valida per la Champions League asiatica, il giocatore brasiliano Jairo da Silva è stato colpito in volto dalla rovesciata di un avversario ed è svenuto in campo. L’atleta ha perso i sensi e si è visto piangere, mentre l’altro calciatore coinvolto è stato espulso. L’episodio si è verificato nel corso del match tra le squadre di Al Ahli e Johor.

In Al Ahli-Johor, valida per la Champions League asiatica, il brasiliano Jairo da Silva sviene in campo dopo essere stato colpito in pieno volto dalla rovesciata di Ali Majrashi, poi espulso e in lacrime.🔗 Leggi su Fanpage.it

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