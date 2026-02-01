Sparatoria a Rogoredo il 31enne colpito dalla Polizia a faccia e spalla | è in prognosi riservata

Una sparatoria si è verificata questa mattina a Rogoredo. La Polizia ha aperto il fuoco contro un uomo di 31 anni, che ora si trova in ospedale in prognosi riservata. È stato colpito a volto e braccio durante l’intervento. La vicenda sta ancora facendo chiarezza, mentre le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e cercando di ricostruire quanto accaduto.

Il 31enne che ha sparato contro la Polizia a Rogoredo è ricoverato al Niguarda in prognosi riservata: colpito a volto e braccio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rogoredo Polizia Colpito da ciclomotore su viale della Libertà: 79enne in prognosi riservata Milano, sparatoria a Rogoredo: un giovane ucciso dalla Polizia nel parco dello spaccio Un giovane di circa 20 anni è rimasto ucciso oggi a Rogoredo, durante uno scontro con le forze dell'ordine. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rogoredo Polizia Argomenti discussi: Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penale; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo; Milano, a Rogoredo il giorno dopo la sparatoria: il parco della droga tra siringhe e rifiuti. Sparatoria a Rogoredo, ruba la pistola a un vigilante e spara alla polizia: Colpito alla testaSparatoria a Rogoredo: rapinatore ha aperto il fuoco contro la polizia dopo aver rubato la pistola a un vigilante. Gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Milano, rapinatore ruba pistola e spara alla polizia che lo ferisce gravemente. Ancora a RogoredoL'uomo ha ferite da arma da fuoco alla testa e a un braccio, sono in corso approfondimenti e la prognosi rimane riservata ... ilfattoquotidiano.it Sparatoria tra polizia e rapinatore armato nel pomeriggio a Rogoredo, zona Sud Est Milano. - facebook.com facebook Un uomo è rimasto ferito in maniera gravissima dopo una sparatoria con la polizia a Milano. E' successo nel pomeriggio di domenica 1° febbraio in via Giovanni Battista Cassinis, zona Rogoredo. Secondo le prime informazioni, l'uomo ferito avrebbe aperto il f x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.