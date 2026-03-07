Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | la classifica del girone dell’Italia Svezia e Danimarca al comando

Nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, l’Italia ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro la Danimarca a Vicenza. La partita si è conclusa con un punto ciascuna, mantenendo le avversarie al vertice del girone con 4 punti. La squadra azzurra continua il cammino nelle qualificazioni senza vittorie finora, confrontandosi con le altre nazionali della stessa fase.

Ad aprile toccherà una doppia trasferta alle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la Danimarca e poi la Serbia. A giugno gran finale, con l’Italia che ospiterà la Serbia e poi chiuderà in Svezia, mentre la Danimarca ospiterà la Svezia e poi finirà in Serbia. 1) Danimarca 4 punti (Differenza reti +2) 2) Svezia 4 punti (Differenza reti +1)3) Italia 1 punto (Differenza reti -1) 4) Serbia 1 punto (Differenza reti -2) LIVE Italia-Danimarca 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: pareggio amaro per le azzurre che non si avvicinano alla Svezia IL GIORNO DEL DESTINO!... 🔗 Leggi su Oasport.it

Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca in testaInizia con il piede sbagliato il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre cedono all’esordio alla...

Italia-Danimarca di calcio femminile, 1-1 a Vicenza nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Appuntamento con la vittoria ancora rinviato per le azzurre di Soncin. L'Italia, nella seconda partita delle qualificazioni al Mondiale in Brasile 2027, pareggia 1-1 con la Danimarca. Al gol di Piemon ... corriere.it

Italia-Danimarca oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingParola d'ordine: vincere. Oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18:15 si disputerà allo stadio Romeo Menti di Vicenza Italia-Danimarca, seconda partita valida ... oasport.it

Non arriva ancora la prima vittoria dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027: Holdt risponde a Piemonte, finisce 1-1 contro la Danimarca - facebook.com facebook

