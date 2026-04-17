Inter di Chivu vola | doppietta Thuram e distacco netto sul Napoli

L’Inter di Cristian Chivu ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Cagliari al Meazza, rafforzando la sua posizione in classifica. Thuram ha segnato due gol e Barella uno, mentre Zielinski ha messo a segno un gol nel recupero. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore dei nerazzurri.

Al Meazza, l’Inter di Cristian Chivu ha consolidato il primato in classifica sbarazzandosi del Cagliari con un netto 3-0, grazie a una doppietta di Thuram e Barella completata da una rete di Zielinski nel recupero. La vittoria nerazzurra, ottenuta venerdì 17 aprile 2026, permette alla capolista di distanziarsi di dodici lunghezze dal Napoli, ipotizzando un campionato ormai prossimo alla chiusura per le rivali dirette. L’equilibrio del primo tempo tra aggressività sarda e mancata cattiveria nerazzurra. La sfida iniziata sotto la direzione arbitrale di Matteo Marchetti non è stata immediata per i padroni di casa, che hanno dovuto gestire l’intensità fisica proposta dall’undici guidato da Fabio Pisacane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter di Chivu vola: doppietta Thuram e distacco netto sul Napoli Le parole di Chivu in conferenza stampa post Inter - Napoli 2-2 Notizie correlate Probabile formazione Inter per il Genoa: le scelte di Chivu per mantenere il distacco sul Milandi Redazione Inter News 24Probabile formazione Inter per il Genoa, il tecnico Cristian Chivu studia diverse novità per blindare il primato in... Thuram Inter, il momento negativo è preoccupante: Chivu ha una convinzione sul motivo del caloCalciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter formato Chivu, volata finale con vista scudetto; Inter, una rimonta che sa di scudetto: il Como vola, poi perde 4-3; Chivu non ha dubbi in vista del prossimo mercato: svelato il rinforzo preferito dal tecnico dell'Inter; Le pagelle di Como-Inter 3-4: Thuram (8) suona la carica. Chivu a +9 sul Napoli e scudetto più vicino. Inter-Cagliari 3-0, per Chivu ora lo scudetto è davvero ad un passoVola l'Inter di Chivu. Adesso i punti sono 78 ed il primato è sempre più conclamato. La questione scudetto sembra da definirsi solo in termini matematici. Il Cagliari prova a giocarsela chiudendosi a ... laziopress.it L’Inter vola verso lo scudetto: steso il Cagliari a San SiroL’Inter continua la sua cavalcata verso lo scudetto: la squadra di Chivu supera agevolmente l’ostacolo Cagliari, imponendosi per 3-0 in casa e portandosi momentaneamente a +12 sul Napoli secondo a cin ... sportal.it Scelta a sorpresa di Cristian Chivu per Inter-Cagliari: c'è Martinez tra i pali dal primo minuto, turno di riposo per Sommer! A centrocampo torna titolare Mkhitaryan, a fargli spazio è Zielinski che partirà invece dalla panchina Spazio a De Vrij in difesa, con l facebook GdS – Inter, la richiesta di Chivu per avvicinare i festeggiamenti: secondo un calcolo… x.com