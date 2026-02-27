Probabile formazione Inter per il Genoa | le scelte di Chivu per mantenere il distacco sul Milan

Cristian Chivu ha deciso la probabile formazione dell'Inter per la partita contro il Genoa. Il tecnico ha scelto alcuni cambiamenti nella composizione della squadra, con l’obiettivo di consolidare il primo posto in classifica. La formazione sarà schierata con i giocatori che hanno maggiore esperienza e forma recente. La partita è in programma nelle prossime ore e vedrà i nerazzurri affrontare i liguri.

Inter News 24 Probabile formazione Inter per il Genoa, il tecnico Cristian Chivu studia diverse novità per blindare il primato in classifica. Dopo l'amara uscita dalla competizione europea contro il BodøGlimt, i nerazzurri si rituffano in campionato con l'obiettivo di mantenere i dieci punti di vantaggio sul Milan. La sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, l'ex centrocampista della Nazionale ora alla guida tecnica del Grifone, precede la semifinale di Coppa Italia contro il Como. Questo incastro di calendario spinge Cristian Chivu, l'ex difensore romeno oggi allenatore della squadra milanese, a valutare diverse rotazioni in ogni reparto. In difesa, la Beneamata deve rinunciare ad Alessandro Bastoni, il centrale mancino pilastro della retroguardia, fermato per squalifica.