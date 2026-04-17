L’Inter affronta il Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza in una partita di Serie A. I nerazzurri cercano di mantenere il primo posto in classifica, mentre i sardi lottano per evitare la retrocessione. La gara rappresenta un incontro tra due squadre con obiettivi opposti, con i padroni di casa che cercano punti utili per consolidare la posizione e gli ospiti che puntano a portare a casa una vittoria per sperare in una salvezza più tranquilla.

L’Inter ospita il Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza per una sfida di Serie A che vede contrapposti il primato nerazzurro e la lotta per la salvezza sarda. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:45 CEST di questo venerdì 17 aprile 2026. Il match assume un valore simbolico particolare per la storia familiare dei protagonisti in campo, con Sebastiano Esposito titolare con la maglia del Cagliari contro il fratello Francesco Pio Esposito, schierato nell’attacco nerazzurro. La sfida si svolge in un momento cruciale per il campionato, con i padroni di casa che cercano di blindare il primo posto dopo aver guadagnato nove punti di vantaggio sulle inseguitrici Napoli e Milan, a seguito della vittoria combattuta per 4-3 contro il Como.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter-Cagliari: sfida di sangue tra fratelli per il primato nerazzurro

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