Inter-Cagliari LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 inizia la partita di Serie A tra Inter e Cagliari, con le formazioni ufficiali che saranno rese note poco prima del calcio d'inizio. La cronaca della partita sarà aggiornata minuto per minuto, offrendo un resoconto in tempo reale del risultato e delle azioni più importanti. Seguirà una copertura live dell'incontro, con dettagli sulle fasi salienti e le eventuali variazioni di risultato.

La diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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