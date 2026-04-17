Inter-Cagliari LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45
Alle ore 20:45 inizia la partita di Serie A tra Inter e Cagliari, con le formazioni ufficiali che saranno rese note poco prima del calcio d'inizio. La cronaca della partita sarà aggiornata minuto per minuto, offrendo un resoconto in tempo reale del risultato e delle azioni più importanti. Seguirà una copertura live dell'incontro, con dettagli sulle fasi salienti e le eventuali variazioni di risultato.
La diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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