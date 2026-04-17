Alle 20:45 si gioca a San Siro la partita tra l’Inter e il Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. L’Inter si porta avanti con tre gol, tra cui uno nel recupero firmato da Zielinski, che realizza un’altra rete con un tiro di grande precisione. La partita viene seguita in diretta per aggiornamenti sui risultati.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per la 33^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Cagliari, match valevole per il 33° turno di Serie A 202526. I nerazzurri di Chivu, al primo posto in classifica con 75 punti e reduci dal successo per 3 a 4 contro il Como, ospitano i sardi di Pisacane, reduci dalla vittoria per 1 a 0 sulla Cremonese e attualmente al 16° posto in classifica con 33 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 92? – Zielinski cala il tris con una perla nel recupero!...🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 3-0: Zielinski cala il tris con una perla nel recupero!

Cagliari-Verona 4-0: gol e highlights | Serie A

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