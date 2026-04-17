Alle 20:45 si gioca a San Siro la partita tra l’Inter e il Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526. Il primo tempo si conclude senza reti, in una fase difficile per i nerazzurri. La partita si può seguire in diretta, mentre le squadre cercano di trovare spazi e occasioni per sbloccare il risultato.

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© Internews24.com - Inter Cagliari LIVE 0-0: termina in parità un primo tempo complicato per i nerazzurri

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