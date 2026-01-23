Inter Pisa LIVE 3-2 | nerazzurri a caccia del quarto gol per chiudere definitivamente la partita

Alle 20:45, a San Siro, si gioca Inter Pisa, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 202526. Gli interisti sono in vantaggio 3-2 e cercano il quarto gol per chiudere definitivamente l'incontro. Segui la diretta con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida tra le due squadre.

di alberto alberto petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Pisa, match valevole per la 22^ giornata della Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Pisa, sfida valevole per il 22° turno del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal successo per 0 ad 1 contro l’Udinese, sfidano i toscani, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta. La squadra di Chivu si trova attualmente al primo posto in classifica a 49 punti, quella di Gilardino al diciannovesimo posto con 14 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

