L’Inter si prepara ad affrontare la partita contro il Cagliari senza Lautaro Martinez, assente per infortunio. Chivu, nuovo allenatore, ha messo in atto diverse strategie offensive per compensare questa assenza, puntando su giocatori come Calhanoglu e Pio Esposito. La squadra nerazzurra mira a raggiungere un doppio cifra di gol con alcuni dei suoi interpreti, cercando di mantenere l’efficacia offensiva nonostante le modifiche in formazione.

di Lorenzo Vezzaro Inter Cagliari e la cooperativa del gol nerazzurra: l’obiettivo doppia cifra per Calhanoglu e la grande occasione di Pio Esposito. La macchina da gol nerazzurra ha dimostrato nel corso della stagione di avere più leve da azionare, riuscendo a mantenere una produzione offensiva costante anche quando deve rinunciare al suo uomo più prolifico. In vista del match Inter Cagliari, le alternative a disposizione di Cristian Chivu restano di altissimo livello, nonostante il forfait forzato del capitano. Come sottolineato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra ha già dimostrato di saper distribuire il peso dell’attacco su più protagonisti, permettendo al tecnico di guardare con ottimismo alla sfida di venerdì sera.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cagliari, le strategie offensive di Chivu per sopperire all’assenza di Lautaro Martinez

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