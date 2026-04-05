Durante il match tra Inter e Roma, Federico Dimarco ha giocato come esterno. La sua prestazione è stata oggetto di analisi, evidenziando le azioni più significative dell’esterno nerazzurro nel posticipo di Serie A. La partita ha visto Dimarco coinvolto in diverse offensive e difensive, contribuendo in modo attivo alla fase di gioco della squadra di Chivu.

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© Calcionews24.com - Inter Roma, la partita di Federico Dimarco: dentro alla prestazione dell’esterno nerazzurro

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