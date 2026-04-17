Insulta su TikTok gli agenti della Polizia Locale di Napoli accusandoli di non far nulla | denunciato

Un tiktoker è stato denunciato dopo aver pubblicato un video in cui insulta gli agenti della Polizia Locale di Napoli, accusandoli di non intervenire. Nel filmato, l’autore riprende gli agenti mentre sono in servizio in strada e li accusa di non aver svolto alcuna attività. La querela è stata presentata dalle autorità, che hanno identificato il giovane autore del post sui social.

Querelato tiktoker che ha ripreso in video degli agenti di Polizia Locale in strada insultandoli per presunta "inoperosità". I sindacati Csa e Cgil: "È diffamazione".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, viaggi gratis su bus e metro alla Polizia Locale: “Così gli agenti garantiranno la sicurezza”Proposta di delibera dei sindacati Csa e Cgil Fp a Comune di Napoli e Regione Campania per consentire di viaggiare gratis sui mezzi di trasporto... Rapina nel cuore di Napoli, feriti un turista e due agenti della polizia localeGli agenti dell’unità operativa Avvocata della polizia locale di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Multato dalla Polizia locale, prima li minaccia e poi li insulta su Facebook: pensionato a giudizio; Ubriaco semina il caos in piazza San Leonardo, parolacce e insulti davanti ai bambini: allontanato; Madrid il video dello scandalo | insulti razzisti al tennista giordano la polizia arresta il molestatore; Deputato Borrelli aggredito a Napoli, inveisce contro i militari di Strade Sicure che non sono intervenuti. Insulta su TikTok gli agenti della Polizia Locale di Napoli accusandoli di non far nulla: denunciatoQuerelato tiktoker che ha ripreso in video degli agenti di Polizia Locale in strada insultandoli per presunta inoperosità ... fanpage.it Fiat Punto Polizia Locale Valdisotto (SO) Foto di Giacomino #Polizia #PoliziaLocale #PoliziaMunicipale #Police #LocalPolice #PoliceMunicipale #Polizei #stadtpolizei #Fiat #Punto #Valdisotto #Sondrio #Lombardia - facebook.com facebook Preoccupa la decisione della Polizia locale di Campobasso di disporre misure eccezionali di ordine pubblico, prevedendo la chiusura delle strade del centro della città per tutta la giornata del 14 aprile in occasione del presidio previsto davanti al Tribunale per x.com