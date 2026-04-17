Ingrid Carbone | quando musica e matematica si incontrano sul palco

Ingrid Carbone combina musica e matematica in un modo insolito, portando sul palco un progetto che unisce emozione e logica. È anche docente universitaria di analisi matematica, e il suo percorso artistico si distingue per l’originalità e la contemporaneità. La sua attività si concentra sulla fusione di due discipline apparentemente opposte, creando un ponte tra arte e scienza.

Unire arte e scienza, emozione e logica, palco e pensiero: è questa la cifra distintiva di Ingrid Carbone, pianista e docente universitaria di analisi matematica, protagonista di un percorso artistico originale e profondamente contemporaneo. Le “conversazioni concerto”: un nuovo modo di vivere la musica. Al centro della sua ricerca ci sono le “conversazioni concerto”, un format che va oltre la classica esecuzione musicale. Non si tratta solo di ascoltare, ma di comprendere, entrare nei meccanismi della musica, scoprire connessioni inattese. Attraverso l’uso di strumenti multimediali e momenti di dialogo, il pubblico viene accompagnato in un’esperienza immersiva che rende accessibili anche i concetti più complessi.🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

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’ : un’intervista su ForYouMag tra musica, #matematica e #ricerca, e sui miei eventi di aprile, di cui il prossimo a Cremona. foryoumag.net/intervista-ing… #Musica #ingridcarbone #artisticr x.com

ì : Chiara Francini alla Chiesa degli Artisti di Taurianova (RC) h. 18 ì : Ingrid Carbone, a Palazzo Chimirri di Serra S. Bruno (VV) h. 12 - facebook.com facebook