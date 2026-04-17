Infezioni multiresistenti nuovi dati confermano efficacia cefiderocol

Durante il 36° Congresso della Società europea di microbiologia clinica sono stati presentati nuovi dati sull’efficacia del farmaco cefiderocol contro infezioni multiresistenti. Le ricerche evidenziano come questo antibiotico sia risultato efficace in diversi studi clinici, offrendo una possibile soluzione contro batteri resistenti ai trattamenti tradizionali. La discussione si è concentrata sui risultati ottenuti e sulle potenzialità di questo farmaco nel trattamento di infezioni difficili da curare.

(Adnkronos) – In occasione del 36° Congresso della Società europea di microbiologia clinica e malattie infettive (Escmid), in corso a Monaco di Baviera fino al 21 aprile, Shionogi ha presentato nuovi dati di real-world evidence su cefiderocol, cefalosporina siderofora di ultima generazione, in pazienti adulti con infezioni gravi causate da Enterobacterales produttori di metallo-beta-lattamasi (Mbl), patogeni Gram-negativi multiresistenti largamente diffusi in Italia, specie in ambito ospedaliero. Come riporta una nota, lo studio Circe – retrospettivo, osservazionale, multicentrico condotto tra gennaio 2023 e aprile 2025 – ha evidenziato che il 68% dei pazienti trattati con cefiderocol aveva raggiunto la guarigione clinica al giorno 14 e che l'82% presentava una risposta clinica positiva allo stesso timepoint.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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