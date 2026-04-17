Una studentessa ha denunciato un uomo per stupro, suscitando reazioni di sollievo per la fine di un incubo. Tuttavia, l’uomo ha dichiarato la propria innocenza e ha promesso di continuare a sostenere la propria versione dei fatti. Nel frattempo, una squadra di calcio si prepara a disputare una partita importante in Serie B, prevista per domenica in trasferta contro il Padova, una sfida cruciale per la salvezza.

Siena – Domenica 19 aprile, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo con la sua Reggiana nella trasferta di Padova, partita delicatissima in chiave salvezza nel campionato di Serie B. Ma sulla testa di Manolo Portanova, centrocampista della squadra emiliana, pende ora la conferma in Appello della condanna a sei anni per violenza di gruppo, sentenza emessa giovedì a Firenze. https:www.lanazione.itcronacaportanova-condanna-rm3cngkh Chi è stato condannato assieme a Portanova. Insieme a lui, sei anni anche per lo zio Alessio Langella, mentre per la stessa vicenda sono stati condannati un minore a tre anni (sentenza definitiva) e l’amico Alessio Cappiello in primo grado con rito ordinario.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Incubo finito”: la gioia della studentessa che ha denunciato Portanova per stupro. Ma lui: “Innocente, lo griderò fino alla fine”

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