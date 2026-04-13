Stupro di Bra il calciatore coinvolto continua a giocare | Lo faccio perché sono innocente Rabbia dei tifosi che gridano alla vergogna

Il calciatore di 23 anni, coinvolto in un caso di stupro a Bra, ha ripreso ad allenarsi con la squadra di Ligorna, dichiarando di essere innocente. La sua presenza in campo ha suscitato reazioni di rabbia tra i tifosi, che hanno protestato gridando alla vergogna. L’uomo si è presentato in buona salute mentale e fisica, e ha ripreso le attività sportive senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

«Sono innocente». E con queste parole, in perfetto stato psicofisico, Alessio Rosa, 23enne di Tivoli, è tornato a giocare in campo con il Ligorna. Lui è uno dei calciatori coinvolti nel presunto caso di violenza sessuale di gruppo, compiuta con i colleghi di squadra quando militava nel Bra, contro una studentessa ventenne di Torino. Si definisce «tranquillo» Rosa. Ma quando è tornato in campo, quando è stato annunciato il suo nome all’altoparlante, riporta La Stampa, sono partite le lamentele tra il pubblico. Il quotidiano torinese ha seguito il match tra Chisola e Ligorna. Sugli spalti, tra i tifosi rivali qualcuno si è irritato: « Pur di vincere, fanno entrare un accusato di stupro.🔗 Leggi su Open.online

La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a BraA Bra in provincia di Cuneo tre calciatori sono accusati di aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria torinese.

“Mi sono sentita come un trofeo”: a processo tre ex calciatori del Bra. Nuovi dettagli sullo stupro di gruppoTre ex calciatori del Bra (Alessio Rosa, Jesus Christ Mawete e Fausto Perseu) sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa torinese...