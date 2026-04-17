Incidente mortale in A14 a Bologna lo schianto terribile tra cisterna e Tir | il video

Un grave incidente si è verificato sull'autostrada A14 a Bologna, coinvolgendo una cisterna e un tir. La collisione si è verificata in un tratto trafficato, causando la morte di una persona e creando rallentamenti sulla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Un video mostra le fasi più concitate dello schianto.

Immortalato il momento in cui avviene il tragico incidente in autostrada dove ha perso la vita un camionista di 54 anni .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale in A14 a Bologna, lo schianto terribile tra cisterna e Tir: il video Notizie correlate Terribile incidente in Italia, schianto violento tra tir e auto. Video shockIl sole era ancora alto quando il silenzio di un pomeriggio apparentemente identico a tanti altri è stato squarciato dal suono sinistro del metallo... Incidente mortale in autostrada: lo schianto terribile, poi il dramma davanti ai soccorritoriUna mattina iniziata come tante altre, con il traffico dell’ora di punta e centinaia di lavoratori diretti verso i propri impegni, si è trasformata... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente mortale in A14. Soccorritori al lavoro per ripristinare la situazione; Incidente sulla A14 nel Foggiano: morto sul colpo conducente, ferita la moglie; Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa, morto il conducente | FOTO e VIDEO; Tragedia sull’A14, la Procura apre un fascicolo per omicidio stradale: la vittima aveva 62 anni e tornava da una vacanza in Sicilia. A14 chiusa in entrambe le direzioni: 10 km di coda a Bologna San LazzaroIncidente A14 oggi: situazione traffico in tempo reale, tratto chiuso tra Castel S. Pietro e Bologna San Lazzaro in entrambe le direzioni. sicurauto.it A14, cisterna si ribalta nel Bolognese, morto l’autista. Code fra Castel San Pietro e San LazzaroL’incidente nel pomeriggio di giovedì. Il lavoro dei vigili del fuoco per rimuovere il liquido infiammabile ... bologna.repubblica.it Incidente mortale sulla Statale 18: Battipaglia piange il 56enne “Bartolo” Ricciardi facebook Ladispoli, incidente mortale su via Aurelia: frontale tra due auto, un morto ift.tt/xJYiWqH x.com