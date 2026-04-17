In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana sul podio una 46enne di Cesena

In provincia di Mantova si è svolta una selezione valida per la manifestazione nazionale di bellezza e simpatia dedicata alle mamme, giunta alla sua 33esima edizione. Tra le partecipanti, una donna di 46 anni proveniente da Cesena ha raggiunto il podio. Le selezioni continuano in diverse località italiane, organizzate dalla stessa associazione che cura il concorso. La manifestazione invita le mamme a partecipare per rappresentare la loro città e condividere momenti di allegria.

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla sua 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme che hanno un’età tra.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate E' stata eletta 'Miss Curvyssima 2025': è una bolognese ma sul podio anche due ragazze di Cesena“Questa edizione - sottolinea una nota - è stata caratterizzata dall’apertura al concorso anche alle ragazze over 45, abbattendo di fatto anche le... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Miss Mamma Italiana 2026: a Sabbioneta premiate due mamme della provincia di Cremona; Selezioni per Miss Mamma Italiana: sono tre le bresciane premiate; Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral. In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di CesenaProseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla sua 33esima edizione ... cesenatoday.it Selezioni per Miss Mamma Italiana: sono tre le bresciane premiateProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° ... bsnews.it La selezione di Miss Mamma Italiana, che si è tenuta a Sabbioneta (MN), sul quotidiano online "Cremona Oggi" facebook