In Corea sono i giorni del Miracolo di Jindo | il mare si apre e rivela un sentiero percorribile a piedi

In Corea del Sud, durante la primavera, si verifica il fenomeno del Miracolo di Jindo, quando il mare si apre creando un sentiero percorribile a piedi. Questo evento naturale viene celebrato con il Jindo Sea Parting Festival, che quest'anno si terrà dal 17 al 20 aprile 2026. La manifestazione attira ogni anno numerosi visitatori che assistono a questo spettacolo unico.

Il fenomeno naturale avviene in Corea del Sud in primavera e viene festeggiato col il Jindo Sea Parting Festival, quest'anno in programma proprio dal 17 al 20 aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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