‘ImPerfetti Sconosciuti' torna la commedia dalla compagnia Fa’ Broadway

Dopo il successo della prima replica, lo spettacolo ‘(Im)Perfetti Sconosciuti’ torna sul palco del Rivana Garden di Ferrara sabato 18 alle ore 21. La commedia è prodotta dalla compagnia teatrale Fa’Broadway e viene rappresentata per la seconda volta dopo la prima che si è svolta lo scorso weekend. La rappresentazione si svolge nella città di Ferrara e coinvolge il pubblico presente.

Dopo il successo dello scorso weekend, sabato 18 (ore 21), il palco del Rivana Garden di Ferrara si accende nuovamente con la seconda replica di ‘(im)Perfetti Sconosciuti’, la commedia portata in scena dalla Compagnia Teatrale Fa’Broadway. Uno spettacolo brillante e pungente che mette al centro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it PERFETTI SCONOSCIUTI Notizie correlate “Incontri (im)perfetti”, per la regia di Flavia Gramaccioni e Chiara RenziArezzo, 27 febbraio 2026 – Domenica primo marzo alle ore 17,00 ultimo appuntamento con “Tortaia a Teatro” presso il Centro di Aggregazione Sociale di... Leggi anche: «Incontri (im)perfetti» al Cas Tortaia e «Wonderful» a Tegoleto Contenuti utili per approfondire Si parla di: La commedia-verità di Paolo Calabresi per raccontare la cura di una ferita. Masha torna, ma la magia no: il finale di Nove perfetti sconosciuti 2 apre alla terza stagioneMasha torna, ma la magia no: il finale di Nove perfetti sconosciuti 2 apre alla terza stagione (getty images) Un cast nuovo, una location mozzafiato e una guru ancora più enigmatica: la seconda ... alfemminile.com Nove perfetti sconosciuti, su Prime Video torna la guru interpretata da Nicole KidmanA quattro anni di distanza dalla prima stagione arriva su Prime Video il secondo capitolo di Nine Perfet Strangers - Nove perfetti sconosciuti. Ma l'unico collegamento tra le due stagioni è ... gazzetta.it