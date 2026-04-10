Impact 10.042026 – Il sacrificio chiamato Abyss

Nella giornata di oggi si è svolta la firma ufficiale dei contratti per il match principale di Rebellion, evento che si terrà il 10 aprile 2026. La cerimonia ha segnato l’inizio di una nuova fase per lo spettacolo, con protagonisti che hanno firmato di fronte alle telecamere e ai presenti. L’attenzione rimane rivolta a questa attesa sfida, che promette di essere uno dei momenti centrali della manifestazione.

Si apre una nuova puntata di iMPACT con la firma ufficiale dei contratti per il main event di Rebellion. Dopo una serie di provocazioni verbali di Eddie Edwards, il campione non si sbilancia e promette la fine di ogni cosa nel PPV dove Eddie sconterà tutto e proprio lì rimarrà solo, così come lo ha lasciato sua moglie Alisha. In supporto di Edwards giunge Cedric Alexander per un assalto alle spalle di Mike Santana, il quale trova poi l’aiuto del campione X-Division, Leon Slater. BACKSTAGE: Promo di AJ Francis, il quale ribadisce come Nic Nemeth abbia sempre avuto la strada spianata in questo business, mentre lui rinunciò ad un contratto con i Cleveland Browns pur di allenarsi per imparare del buon wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Impact 10.04.2026 – Il sacrificio chiamato Abyss Impact 19.03.2026 Un altro sacrificioFRANKIE KAZARIAN vs HOME TOWN MAN (1,5 / 5)Livello basso per un opener, il quale concentra gran parte dell’interesse nelle fasi finali, dove la... Impact 02.04.2026 – Tessa in pericolo?MIKE SANTANA, LEON SLATER, TREY MIGUEL & MOOSE vs THE SYSTEM & ORDER 4 (2,5 / 5)Dopo un confronto verbale tra le parti, Santino Marella sancisce...