Il Wti scivola ancora e finisce sotto gli 84 dollari il gas a 39 euro

Il prezzo del petrolio WTI ha continuato a scendere, chiudendo sotto gli 84 dollari al barile, mentre il gas naturale si è attestato a 39 euro per unità. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran, insieme alla riapertura dello stretto di Hormuz, hanno contribuito a una fase di mercato caratterizzata da cali significativi per entrambe le fonti di energia.

Con la stretta tra Usa e Iran e la riapertura di Hormuz, prosegue il crollo dei prezzi del petrolio e anche del gas. Il Wti cede l'11,5% scivolando sotto gli 84 dollari al barile mentre il Brent perde il 10% a 89 dollari al barile. Ad Amsterdam i contratti Ttf lasciano sul terreno più del 7% a 39 euro al megawattora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Wti scivola ancora e finisce sotto gli 84 dollari, il gas a 39 euro Notizie correlate Il Wti scivola sotto i 90 dollari con la lente sull'accordo Usa-IranScivola il petrolio dopo che Axios ha riportato che, nell'ambito di un accordo tra Stati Uniti e l' Iran, Washington potrebbe sbloccare 20 miliardi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Wti scivola ancora e finisce sotto gli 84 dollari, il gas a 39 euro; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Il Mercato Scommette sulla Pace e il WTI Scivola a 90; Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: WTI Ancora in Calo, Gas Riprende Quota dai Minimi. Il WTI scivola ancora e finisce sotto gli 84 dollari, il gas a 39 euroIl Brent perde il 10% a 89 dollari al barile ... msn.com Il greggio Wti perde il 10% con la lente sull'accordo Usa-IranScivola il petrolio dopo che Axios ha riportato che, nell'ambito di un accordo tra Stati Uniti e l'Iran, Washington potrebbe sbloccare 20 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati in cambio dell ... ansa.it #Petrolio WTI scivola sotto i 90 dollari al barile sulla speranza di un accordo tra USA e Iran, dopo che Washington ha ventilato la possibilità di uno sblocco di 20mld di dollari in cambio della rinuncia di Teheran all’uranio arricchito. facebook