Il tennis su erba arriva in Italia | Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028

A Milano si prepara un nuovo torneo ATP su erba, previsto a partire dal 2028. La città sarà sede di una competizione che coinvolgerà giocatori professionisti e attirerà l’attenzione degli appassionati. La notizia riguarda l’organizzazione di un evento tennis su superficie erbosa, che si inserisce nel calendario internazionale. La manifestazione rappresenta una novità per il panorama tennistico italiano.

Jannik Sinner che esulta a Milano dopo aver vinto un torneo su erba. No, nel futuro prossimo potrebbe non essere solo una scena frutto dell’immaginazione degli appassionati di tennis. Dal 2028 infatti il tennis internazionale sbarcherà in Italia anche su erba, a Milano. A riportarlo è il Corriere della Sera. La FITP avrebbe infatti acquistato la licenza dell’ATP 250 di Bruxelles, torneo che nel calendario si gioca solitamente a fine ottobre su cemento indoor. La cifra offerta da Angelo Binaghi, Presidente federale, sarebbe stata di ben 24 milioni di dollari, più un altro 10% terminato nelle tasche dell’ATP. Sarà il primo torneo di sempre su erba in Italia, nel circuito maggiore maschile, nella storia del tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tennis, Milano ospiterà il primo torneo ATP 250 sull’erba in Italia nel 2028Nel 2028, Milano ospiterà un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, diventando il primo torneo di questo tipo in Italia.

